Drukste ochtendspits sinds 2024: 690 kilometer file door sneeuw

Door het winterse weer staat er maandagochtend ongeveer 690 kilometer file. Dat maakt het volgens Rijkswaterstaat de drukste ochtendspits sinds 2024. "Ter vergelijking: in 2025 zagen we geen ochtendspits drukker dan 650 kilometer."

Meerdere vrachtwagens staan vast op toeritten en verbindingswegen en diverse voertuigen zijn van de weg gegleden, meldt de wegbeheerder.

Steeds lastiger voor strooiwagens

De situatie op veel wegen verslechtert snel en de fileteller kan de situatie op de weg amper bijhouden. "Ook voor onze strooiwagens en voor de bergers wordt het steeds lastiger om hun werk te doen. We verwachten dat de wegen steeds meer zullen vastlopen."

Extra reistijd en gevaarlijke rijomstandigheden

In het doorgaans rustige Friesland staan eveneens lange files, meldt Rijkswaterstaat. Het verkeer op de A6 heeft 45 minuten vertraging van Oosterzee tot knooppunt Joure. Op de A32 doen weggebruikers er ook drie kwartier langer over tussen Sneek en Ter Idzard.

Wanneer wordt er gestrooid tegen gladheid? In deze video legt meteoroloog Dennis Wilt het uit:

1:16 Wanneer wordt er gestrooid tegen gladheid?

Volgens de ANWB staat het ook vast op de A7, vanaf de Afsluitdijk richting Groningen, tussen knooppunt Zurich en de afrit Frieschepalen. In de noordelijke provincie waar minder verkeer is, zijn de wegen volgens RWS wit omdat het gestrooide zout minder goed wordt ingereden.