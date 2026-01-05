Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Drukste ochtendspits sinds 2024: 690 kilometer file door sneeuw

Verkeer

Vandaag, 09:25

Link gekopieerd

Door het winterse weer staat er maandagochtend ongeveer 690 kilometer file. Dat maakt het volgens Rijkswaterstaat de drukste ochtendspits sinds 2024. "Ter vergelijking: in 2025 zagen we geen ochtendspits drukker dan 650 kilometer."

Meerdere vrachtwagens staan vast op toeritten en verbindingswegen en diverse voertuigen zijn van de weg gegleden, meldt de wegbeheerder.

Steeds lastiger voor strooiwagens

De situatie op veel wegen verslechtert snel en de fileteller kan de situatie op de weg amper bijhouden. "Ook voor onze strooiwagens en voor de bergers wordt het steeds lastiger om hun werk te doen. We verwachten dat de wegen steeds meer zullen vastlopen."

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿

Meld je aan

Extra reistijd en gevaarlijke rijomstandigheden

In het doorgaans rustige Friesland staan eveneens lange files, meldt Rijkswaterstaat. Het verkeer op de A6 heeft 45 minuten vertraging van Oosterzee tot knooppunt Joure. Op de A32 doen weggebruikers er ook drie kwartier langer over tussen Sneek en Ter Idzard.

Wanneer wordt er gestrooid tegen gladheid? In deze video legt meteoroloog Dennis Wilt het uit:

Wanneer wordt er gestrooid tegen gladheid?
1:16

Wanneer wordt er gestrooid tegen gladheid?

Volgens de ANWB staat het ook vast op de A7, vanaf de Afsluitdijk richting Groningen, tussen knooppunt Zurich en de afrit Frieschepalen. In de noordelijke provincie waar minder verkeer is, zijn de wegen volgens RWS wit omdat het gestrooide zout minder goed wordt ingereden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Winterweer ontregelt verkeer: problemen op weg, spoor en in de lucht
Winterweer ontregelt verkeer: problemen op weg, spoor en in de lucht
Winter houdt Nederland in zijn greep: gladheid en nóg meer sneeuw
Winter houdt Nederland in zijn greep: gladheid en nóg meer sneeuw
Geen bussen meer in Utrecht om gladheid
Geen bussen meer in Utrecht om gladheid

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.