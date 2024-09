Treinstaking zorgt nog niet voor grote drukte op de weg

De staking in het openbaar vervoer zorgt woensdagochtend vooralsnog niet voor grote drukte op de weg. "Het is niet drukker dan gewoonlijk", zegt een woordvoerster van de ANWB.

De rechter oordeelde dinsdag in een kort geding dat Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer een minimale dienstregeling mochten eisen tussen Amsterdam Centraal en de luchthaven. Een van de redenen daarvoor was een gevreesd "verkeersinfarct" als er geen treinen zouden rijden.

"We verwachten als gevolg van de staking een grote toename van het wegverkeer, met name op de A4", zei burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer daar eerder over.

De ANWB ziet daar tot nu toe "helemaal niks" van. Woensdag is sowieso "geen extreem drukke" ochtend, zegt de woordvoerster.

Niet druk op Schiphol

Ook in het openbaar vervoer op Schiphol is het nog rustig. Op het perron van de trein naar Amsterdam staan enkele tientallen mensen, veelal met koffers, maar verder zijn de perrons verlaten. Veel mensen lijken op de hoogte van de staking.

In het hele land rijden er woensdag tussen 04.00 en 08.00 uur geen treinen. Medewerkers van NS en het streekvervoer leggen dan het werk neer voor het behoud van de vroegpensioenregeling voor zware beroepen.

ANP