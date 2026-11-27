Automobilisten kunnen voortaan ook binnen de bebouwde kom tegen een trajectcontrole aanlopen. Vanaf vrijdag wordt op de Matlingeweg in Rotterdam de gemiddelde snelheid van bestuurders gemeten. Het is de eerste trajectcontrole binnen de bebouwde kom in Nederland. Mogelijk volgen meer steden, meldt De Telegraaf.

Over een afstand van 1,2 kilometer wordt de gemiddelde snelheid van automobilisten gemeten. Hardrijders krijgen niet direct een boete. Het Openbaar Ministerie (OM) wil eerst zeker weten dat het systeem goed werkt.

Alternatief voor flitspalen

Het Openbaar Ministerie (OM) wil weten of trajectcontroles de verkeersveiligheid in steden beter kunnen verbeteren dan losse flitspalen. Als automobilisten over een langere afstand langzamer rijden, kunnen ook fietsers, voetgangers en omwonenden daarvan profiteren.

Bijna 1,5 miljoen boetes

Tot nu toe waren trajectcontroles alleen te vinden op wegen buiten de bebouwde kom. De eerste werd in 1997 ingevoerd op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht. Inmiddels wordt ook op twintig provinciale wegen op deze manier gecontroleerd.

Uit cijfers van het CJIB blijkt dat in 2025 bijna 1,5 miljoen boetes werden uitgeschreven voor snelheidsovertredingen bij trajectcontroles.