Bewoners Den Haag zijn straatracers spuugzat: 'Het houdt maar niet op'

Bewoners van de Escamplaan in Den Haag zijn helemaal klaar met de overlast van straatracers en brullende motoren. Vooral in de avond en nacht zorgen hardrijdende voertuigen voor geluidsoverlast. De politie houdt vrijdagavond opnieuw een verkeerscontrole, maar volgens omwonenden hebben eerdere maatregelen weinig geholpen.

Voor bewoonster Femke is de maat vol. "Ik slaap tegenwoordig met de airco aan om het geluid van de racende auto's te overstemmen. Het is ontzettend vervelend en het houdt maar niet op." Volgens haar klagen bewoners al jaren over de situatie, maar blijft een oplossing uit.

Ook Sandra heeft veel last van het lawaai. "Vooral in het weekend is het drukker en hebben we veel geluidsoverlast. Je weet nooit precies wanneer het begint, maar vaak is het 's avonds en 's nachts raak."

Flitspaal laat nog op zich wachten

De gemeente heeft met bewoners gesproken over mogelijke maatregelen. Uiteindelijk komt er een mobiele flitspaal op de Escamplaan, maar die wordt pas in het tweede kwartaal van 2027 geplaatst.

Tot die tijd blijven de politie en gemeente controles uitvoeren. Volgens de autoriteiten is de overlast de afgelopen periode afgenomen, maar bewoners merken daar naar eigen zeggen weinig van. De resultaten van de verkeerscontrole van vrijdagavond worden na afloop bekendgemaakt.