Na jaren van overlast keert rust terug in Rotterdamse wijk, maar verbod blijft

Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam heeft het gebiedsverbod voor een deel van de wijk De Esch met drie maanden verlengd. Hoewel de overlast in de afgelopen maanden flink is afgenomen, wil de burgemeester voorkomen dat de problemen opnieuw de kop opsteken. Het verbod geldt van donderdag tot en met zondag tussen 23.00 en 05.00 uur.

Bewoners van de wijk kampen al jaren met overlast van mensen die van buiten de wijk komen. Vooral in de avond en nacht zorgen straatraces, ronkende motoren, drugs- en lachgasgebruik, harde muziek en geschreeuw voor problemen.

Hart van Nederland sprak eerder met bewoners uit wijk De Esch. Zij vertelden over de overlast die zij ervaren in de wijk. Bekijk de video hierboven.

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Overlast flink afgenomen

Het gebiedsverbod werd drie maanden geleden ingevoerd om de rust in de wijk terug te brengen. Volgens Schouten heeft de maatregel zijn vruchten afgeworpen. Het aantal overlastmeldingen bij de politie en gemeente is sterk gedaald. Ook geven bewoners en de wijkraad aan dat ze 's nachts nauwelijks nog overlast ervaren.

Toch vindt de burgemeester het te vroeg om de maatregel volledig op te heffen. "Dit doe ik om de aantrekkingskracht van het gebied verder te doen afnemen. Daarnaast wil ik voorkomen dat de situatie na 23 oktober, wanneer het eerste gebiedsverbod afloopt, meteen weer verslechtert", schrijft Schouten.

Extra toezicht blijft

Het gebiedsverbod blijft daarom tot 23 januari 2027 van kracht. Mensen die geen geldige reden hebben om in het aangewezen gebied te zijn, mogen daar tijdens de genoemde uren niet komen.

Ook buiten de tijden waarop het verbod geldt, blijven politie en handhavers extra controleren. Mocht de overlast opnieuw toenemen, dan sluit Schouten aanvullende maatregelen niet uit.