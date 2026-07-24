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Meer dan twintig bekeuringen na overtreden gebiedsverbod in Rotterdamse wijk

Crime

Vandaag, 11:15

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Het is al langere tijd onrustig in de Rotterdamse wijk De Esch, in stadsdeel Kralingen-Crooswijk. Zo onrustig zelfs dat de politie een tijdelijk nachtelijk gebiedsverbod heeft ingesteld voor de wijk. Mensen die niet in de wijk wonen of er niet op bezoek komen, zijn tussen 23.00 uur en 05.00 uur niet welkom in de wijk. In de nacht van donderdag op vrijdag heeft de politie meer dan twintig mensen op de bon geslingerd omdat zij zich niet aan dit verbod hielden.

Het gebiedsverbod was sinds donderdag van kracht. De eerste nacht ging het dus meteen mis.

Leefbaarheid onder druk

Volgens de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten staat de leefbaarheid van de wijk De Esch onder druk. Bewoners ervaren veel overlast, onder andere door nachtelijke straatraces, ronkende motoren, drugs- en lachgasgebruik en harde muziek. Met deze nieuwe maatregel is het doel om de rust terug te laten keren in de wijk.

In de video bovenaan dit artikel hoor je met welke soorten overlast De Esch te maken heeft.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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