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Vier gewonden bij ongeluk Eerde, mogelijk tijdens straatrace

Ongeluk

Vandaag, 11:11

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Bij een auto-ongeluk op de Eerdsebaan (N622) bij Veghel zijn zaterdagavond vier mensen gewond geraakt. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. De auto raakte om nog onbekende reden van de weg en kwam tot stilstand tussen de bomen naast de berm.

Het ongeluk gebeurde rond 22.00 uur, waarna meerdere hulpdiensten met spoed ter plaats kwamen. Ook landde er een traumahelikopter. De auto zou uit de richting van Schijndel zijn gekomen en was onderweg richting de A50 toen het misging. Getuigen vertellen aan Omroep Brabant dat kort voor het ongeluk mogelijk een straatrace zou hebben plaatsgevonden.

"Er zaten vier inzittenden in de verongelukte auto. Alle vier zijn overgebracht naar het ziekenhuis", laat de politie weten. In ieder geval één van de inzittenden raakte bekneld en moest worden bevrijd door de brandweer. Volgens de politie gaat het om de passagier die achter de bestuurder van het voertuig zat. Hij liep daarbij ernstige verwondingen op.

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Mogelijk uit de hand gelopen straatrace

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. "We hebben indicaties ontvangen dat de betrokken auto eerder gezien zou zijn met een andere auto. Of dat inderdaad om een straatrace gaat zoals op veel plekken wordt gesuggereerd, kunnen we nu nog niet zeggen", aldus de politie.

Momenteel is er niemand aangehouden. Wel heeft de politie twee voertuigen gevorderd. "Het onderzoek loopt nog en daarom zijn zowel de gecrashte auto als een Audi die in de buurt van het plaats delict gevonden is, in beslag genomen."

Door Redactie Hart van Nederland
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