Toch geen helmplicht of minimumleeftijd voor fatbikes, wel strengere handhaving

Een minimumleeftijd en helmplicht uitsluitend voor fatbikes is "onuitvoerbaar", zo stelt minister Barry Madlener (PVV) in een brief aan de Tweede Kamer. In plaats van nieuwe regelgeving richt hij zich op strengere handhaving, beter toezicht en voorlichting. De Tweede Kamer wil fatbikes juridisch onderscheiden van andere elektrische fietsen, maar volgens Madlener is dat "niet zinvol".

Onderzoekers concludeerden vorige maand, na overleg met brancheorganisaties, dat het vastleggen van fatbikes in de wet een "heilloze weg" is. Kenmerken zoals bandbreedte zijn eenvoudig te omzeilen, en andere eigenschappen zijn niet uniek voor fatbikes.

Er mogen wel fatbikes op de weg, maar geen e-steps. Waarom dat zo is, zie je in de video bovenaan dit artikel.

Geen regels

Voorlopig wil Madlener geen regels invoeren voor alle elektrische fietsen. Hoewel het aantal ongevallen met elektrische fietsen de afgelopen jaren is toegenomen, vindt hij het nog te vroeg om te concluderen dat ze daadwerkelijk gevaarlijker zijn.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat lanceerde vorig jaar een campagne over de risico's van opgevoerde fatbikes. Madlener wil hierop voortbouwen en gaat tevens in gesprek met de douane om te onderzoeken of illegale modellen kunnen worden geweerd.

ANP