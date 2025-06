Dinsdag geen overleg tussen NS en bonden, geen dreiging nieuwe staking

De NS voert dinsdag geen overleg met de vakbonden over het slepende cao-conflict. NS-personeel in de regio's Noordwest en Oost is dinsdag aan het staken om de eisen voor hoger loon en verbeterde regelingen rond zwaar werk kracht bij te zetten. Die staking werd uitgeroepen door de bonden FNV en VVMC.

Volgens een woordvoerster van de NS zijn er geen dreigingen over nieuwe stakingen binnengekomen. Door de staking rijden dinsdag geen NS-treinen in Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en een groot deel van Overijssel. VVMC zei dat vakbondsbestuurders op locatie zijn bij stakend personeel. FNV was niet bereikbaar voor commentaar.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Het is al de vierde keer deze maand dat er wordt gestaakt bij de NS. Daarnaast veroorzaakten aangekondigde stakingen die niet doorgingen alsnog overlast door treinuitval.

ANP