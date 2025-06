NS: treinstaking maandag van de baan, grotendeels normale dienstregeling

NS rijdt maandag grotendeels een normale dienstregeling, ondanks een eerdere stakingsdreiging. Volgens het spoorbedrijf is een staking die dag van de baan. Vakbonden wilden vrijdag geen duidelijkheid geven over het vervolg van de stakingen, omdat ze hiermee tot het laatste moment willen wachten.

Deze vrijdag staakten NS-medewerkers voor de derde keer in een week uit onvrede over de vastgelopen cao-onderhandelingen. Ook deed het spoorbedrijf een verbeterd loonbod, waar de vakbonden niet direct enthousiast op reageerden. Zij hebben het aanbod in beraad en moeten nog laten weten wat hun vervolgstappen worden.

Vanwege de stakingsdreiging had NS de dienstregeling voor maandag al aangepast. "Nu de staking niet doorgaat, worden deze aanpassingen zoveel mogelijk hersteld. NS adviseert reizigers in het hele land rekening te houden met drukkere treinen en een aangepaste dienstregeling. Advies aan reizigers is om kort voor vertrek de NS-Reisplanner te raadplegen", staat in een bericht op de website.

Staking vrijdag

Vrijdag rijden door de staking geen NS-treinen in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en een deel van Gelderland. Bij de regionale stakingen van dinsdag en vorige week vrijdag lag het treinverkeer in het hele land plat.

NS verhoogde vrijdag het loonbod voor dit jaar van 2,55 procent naar 3,25 procent. Vakbonden FNV en VVMC lieten in een eerste reactie weten ook meer aandacht te willen voor onder meer arbeidsomstandigheden.

