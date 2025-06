NS waarschuwt reizigers: dienstregeling blijft hele dag zeer verstoord

De NS verwacht dat de dienstregeling in het gebied waarin vrijdag niet wordt gestaakt de rest van de dag zeer verstoord zal zijn. "We rijden wel overal in het gebied waar niet wordt gestaakt, maar niet in de frequentie die mensen gewend zijn en er vallen meer treinen uit dan mensen normaliter gewend zijn", aldus een NS-woordvoerder.

Door een staking van NS-personeel reden er dinsdag in het hele land geen treinen, zo is te zien in bovenstaande video.

NS-personeel heeft vrijdag het werk neergelegd in een deel van Nederland. Daardoor rijden er geen NS-treinen in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en een deel van Gelderland.

De vervoerder had de dienstregeling voor vrijdag aangepast in een poging zoveel mogelijk treinen in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland te laten rijden. Maar een deel van de medewerkers rijdt de treinen in de aangepaste dienstregeling niet om stakende collega's te steunen.

Nieuw loonbod

Vrijdag werd duidelijk dat NS de vakbonden met een nieuw loonbod heeft uitgenodigd terug te keren naar de onderhandelingstafel. NS biedt nu een loonsverhoging van 3,25 procent voor dit jaar. Eerder was dat 2,55 procent. Naast het verbeterde loonbod vraagt de NS de vakbonden wel om de acties op te schorten.

Hart van Nederland/ANP