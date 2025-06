Ook treinuitval in gebieden waar NS niet staakt: 'Personeel bij elkaar puzzelen'

In de gebieden waar de NS vrijdag nog wel treinen laat rijden, is vrijdagochtend vroeg op sommige plekken sprake van uitval. Dat meldt een woordvoerder van de NS. Het gaat volgens hem om treinen die oorspronkelijk hadden moeten vertrekken vanuit stakingsgebied.

Die treinen moeten vrijdag elders opstarten en keren, met ander personeel dan de medewerkers uit het stakingsgebied die oorspronkelijk op die treinen zouden zitten. "We moeten personeel bij elkaar puzzelen, en dat gaat soms niet helemaal goed. Daardoor kan een trein uitvallen." Maar volgens hem is het algemene beeld: "We zijn begonnen."

Afgelopen dinsdag reden er in het hele land geen treinen van NS door een grote staking. Dat zie je in de video bovenaan.

Vrijdag rijden in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en een deel van Gelderland geen NS-treinen. Voor Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht geldt een aangepaste dienstregeling. NS-personeel staakt vanwege een cao-conflict met hun werkgever.

ANP