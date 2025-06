'Tienduizenden willen geld terug van NS na treinstakingen'

Door de landelijke treinstakingen op vrijdag en dinsdag zijn tienduizenden reizigers naar een alternatief vervoermiddel moeten zoeken. Veel van hen eisen nu hun geld terug van de NS, bevestigt een woordvoerder woensdag tegenover het AD. Reizigers konden tot 25 euro aan kosten declareren als ze door de staking bijvoorbeeld de auto, bus of taxi moesten nemen.

Hoewel de staking veel reizigers treft, hebben zij wel begrip voor de actie. In de bovenstaande video vertellen ze waarom.

"We worden overstelpt met verzoeken", zegt NS-woordvoerder Geert Koolen dinsdag tegen de krant. Een exact aantal noemt hij niet, "maar het gaat om tienduizenden declaraties". Reizigers mogen hun kosten alleen terugvragen op de dag van de staking zelf. Of het totale bedrag dat NS moet uitkeren nog oploopt, is onbekend.

Landelijk geen treinen door 'regionale staking'

Beide keren reden er helemaal geen treinen, ook al ging het om regionale stakingen. Toch besloot de NS uit voorzorg de hele dienstregeling te schrappen. Dat zorgde voor flinke chaos op de wegen en bij andere vervoersmiddelen. De NS laat weten dat mensen hun declaratie alleen kunnen indienen op de dagen van de staking zelf.

Hoeveel geld de actie de NS uiteindelijk kost, is nog onduidelijk. "Er komen nog steeds aanvragen binnen en mogelijk volgen er meer stakingen", aldus de woordvoerder. Er is dus nog geen totaaloverzicht van het aantal ingediende claims of het bedrag dat de NS moet uitkeren.

Staken voor meer loon

De staking van dinsdag en vrijdag had alles te maken met een conflict over geld. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 4 procent, plus een vaste verhoging van 120 euro om de koopkracht van personeel op peil te houden. De NS houdt vooralsnog vast aan een bod van 2,55 procent en weigert hoger te gaan.

Voor donderdag stond opnieuw een staking gepland, ditmaal in Noord-Holland en Oost-Nederland. Maar die actie is op het laatste moment afgeblazen door de vakbonden. Reden daarvoor zou een hernieuwd overleg zijn tussen de betrokken partijen.