NS-staking donderdag gaat niet door, bonden melden te laat aan

De voor donderdag aangekondigde staking van spoorwegpersoneel in de regio's Noord-Holland en Oost-Nederland gaat volgens de NS niet door. De staking was aangekondigd door vakbonden, maar die hebben dit te laat aangemeld.

"Vakbonden lieten eerder in de media weten ook een 24-uursactie voor te bereiden voor donderdag 12 juni. Op dit moment heeft NS nog geen officiële aankondiging ontvangen en de minimale aanzegtermijn van 36 uur is verstreken. De aangekondigde staking gaat dus niet door," meldt de NS.

Dinsdag is er ook een staking van de NS aan de gang. De meeste mensen hebben hier wel begrip voor, vertellen ze tegen Hart van Nederland (zie bovenstaande video).

Dienstregeling aangepast

De dienstregeling voor donderdag was al aangepast met het oog op de staking. De NS zal deze opnieuw aanpassen. Er rijden in Noord-Holland en Oost-Nederland minder treinen, aldus de NS.

NS adviseert reizigers in Noord-Holland en Oost-Nederland rekening te houden met drukkere treinen en een aangepaste dienstregeling. De Reisplanner wordt gedurende woensdag bijgewerkt. Het advies aan reizigers is om kort voor vertrek de NS Reisplanner te raadplegen of om meldingen aan te zetten in de NS-app. Internationale treinen van en naar Nederland rijden volgens reguliere dienstregeling.

Onrust bij NS

Volgens vakbond CNV is het afblazen van de staking donderdag een "bewuste keuze, bedoeld om onrust bij de NS te veroorzaken". De bonden hadden namelijk signalen dat de spoorvervoerder al een alternatieve dienstregeling had klaarliggen voor donderdag. Door niet te staken hopen de bonden de werkgever zo te bewegen gehoor te geven aan hun eisen voor een nieuwe cao.

ANP