Dinsdag rijdt de trein tussen Schiphol en Amsterdam wél tijdens stakingsdag

Tijdens de spoorstaking dinsdag rijden er wel treinen tussen Amsterdam en Schiphol. Een woordvoerster van NS laat weten dat er vier keer per uur in beide richtingen Sprinters gaan tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp/Schiphol. Door de staking van NS-personeel in de regio's West en Noord-West rijden dinsdag in het hele land geen NS-treinen.

Afgelopen vrijdag reden er door een staking van NS-personeel in de regio Midden ook al in het hele land geen NS-treinen. Ook toen werd in overleg met Schiphol en de vakbonden besloten om wel Sprinters tussen de luchthaven en de hoofdstad in te zetten.

De staking komt voort uit een loonconflict van de bonden met NS. De vakbonden willen een loonsverhoging van 4 procent, plus 120 euro. NS biedt 2,55 procent en wil niet verder gaan. In 2022 kregen NS-medewerkers er nog ruim 9 procent bij en in de vorige cao, die 1 maart afliep, kwamen de bonden en NS tot een loonsverhoging van gemiddeld 6,6 procent. Volgens vakbond FNV loopt NS-personeel echter sinds 2019 ruim 5 procent achter op de inflatie.

ANP