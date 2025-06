Dinsdag wéér geen NS-treinen in grote delen van het land

De spoorstaking bij de NS in de regio's Noordwest en Oost op dinsdag gaat door. Dat meldt FNV. Volgens de vakbond komt de NS "niet over de brug" in het cao-conflict. Door de staking rijden geen treinen in Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en groot deel van Overijssel.

"De directie van NS wil alleen weer om tafel met de vakbonden als de acties worden opgeschort, maar zet daar vrijwel niets nieuws tegenover. Dat vinden wij onacceptabel", aldus FNV-bestuurder Henri Janssen.

Het is de vierde staking van NS-personeel sinds 6 juni. De NS geeft aan "zeer teleurgesteld" te zijn. "We hadden dit anders gewild en ik vind het waardeloos dat onze reizigers hier nu weer de dupe van worden", zegt NS-topman Wouter Koolmees.

Stations

Door de staking in Noordwest worden volgens FNV stations als Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen en Den Helder geraakt. In de regio Oost gaat het onder meer om de stations van Arnhem, Nijmegen, Deventer, Zutphen, Hengelo en Enschede. De staking begint om 04.00 uur en duurt 24 uur.

Om in de rest van het land zoveel mogelijk te blijven rijden, heeft de vervoerder de dienstregeling aangepast. NS waarschuwt dat de staking in Noord-Holland en Oost-Nederland ook gevolgen heeft voor de rest van Nederland.

Overleg

De NS nodigde de bonden vrijdag nog uit voor nieuw overleg met een verbeterd loonbod. Maar volgens Janssen is het loonbod amper verhoogd en is er nog steeds niets geregeld over zware beroepen, koopkracht of gelijke rechten. "Wat de NS vrijdag op tafel legde, is niet meer dan een schaamteloze herhaling van zetten. Ze komen met kruimels en verwachten dan dat wij stoppen met actievoeren. Dan neem je je eigen werknemers niet serieus."

Hij stelt dat FNV maandagochtend nog heeft geprobeerd om het gesprek met de NS op gang te brengen en dat de bond daar de hele dag tijd voor had vrijgemaakt. "Maar de NS had slechts twee uurtjes gereserveerd. Wij hebben ons uiterste best gedaan. Maar als de NS zegt dat ze willen praten en vervolgens niets nieuws bieden én geen tijd maken, dan is het snel klaar."

Janssen zegt verder nieuwe acties niet uit te sluiten, waaronder landelijke stakingen.

ANP