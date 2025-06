Dinsdag mogelijk opnieuw spoorstaking, VVMC eerst in gesprek met NS

Spoorvakbond VVMC gaat maandagochtend in gesprek met de NS over de nieuwe cao voor treinpersoneel. Als de uitkomst van dat gesprek niet naar tevredenheid van de spoorbond is, volgt dinsdag een nieuwe staking op het spoor. NS-personeel in het noordwesten en oosten van het land, waaronder rond Amsterdam en Schiphol, zal dan het werk neerleggen, meldt VVMC.

Vorige week staakte het NS-personeel ook al. Toen waren de treinstations erg rustig en vrijwel uitgestorven, omdat reizigers wisten dat de treinen van NS niet reden. Je ziet het in de bovenstaande video.

De vakbond heeft de aanzeggingsbrief voor de staking al naar de NS gestuurd. "Wij zien ons genoodzaakt om opnieuw actie te voeren. Maandagochtend gaan de bonden in gesprek met de NS. Of dit invloed heeft op de geplande acties van dinsdag, is afhankelijk van de uitkomst", zegt VVMC-voorzitter Wim Eilert. "Onze eisen voor een eerlijk loon en betere werkomstandigheden blijven van kracht. Wij vragen reizigers om begrip en roepen de NS op om met een serieus en eerlijk voorstel te komen."

FNV en CNV lieten eerder weten in te gaan op de uitnodiging van NS om in gesprek te gaan. CNV zegde daarbij toe in ieder geval tot woensdag geen nieuwe stakingen aan te kondigen, FNV meldde wel door te gaan met staken.

ANP