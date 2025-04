'Steeds meer rijbewijzen blijken vals, al met één druk op de knop geregeld'

Wie de weg opgaat, moet natuurlijk een geldig rijbewijs bij zich hebben. Toch blijkt dat steeds meer mensen rondrijden met een vervalst exemplaar, en dat baart de politie flinke zorgen.

Waar in 2023 nog 980 valse rijbewijzen werden onderschept, liep dat aantal vorig jaar op tot 1047. Dat meldt De Telegraaf op basis van informatie van het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID). De valse rijbewijzen zijn eenvoudig te verkrijgen: online zijn ze soms al voor vijftig euro te koop. Volgens het ECID kan dat voor levensgevaarlijke situaties op de weg zorgen.

De valse rijbewijzen worden niet alleen gebruikt om zonder geldig bewijs de weg op te gaan. Mensen gebruiken ze ook om zich te identificeren bij bijvoorbeeld het kopen van alcohol of sigaretten. De kwaliteit is wisselend, aldus een analist van het ECID, maar vaak voldoende om ongemerkt door controles heen te glippen.

Oekraïners

Opvallend is de toename van het aantal Oekraïners dat wordt gepakt met een vals rijbewijs. In veel gevallen is hun originele rijbewijs verlopen, kwijtgeraakt of hebben ze er nooit een gehad.

Het ECID roept instanties en bedrijven op om extra alert te zijn op valse documenten.