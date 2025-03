18-jarige automobilist scheurt met 125 kilometer per uur door bebouwde kom

Een 18-jarige bestuurder is vrijdagnacht met 125 kilometer per uur door de bebouwde kom gereden in Etten-Leur. Dat meldt de politie op X. Als gevolg heeft de automobilist zijn rijbewijs in moeten leveren. "Bij dit soort rijgedrag is verder commentaar overbodig", aldus de politie.

Agenten zagen de 18-jarige automobilist met een hoge snelheid rijden over de Bredaseweg in de Brabantse plaats. De bestuurde haalde een snelheid van 125 kilometer per uur, terwijl binnen de bebouwde kom 50 kilometer per uur de maximumsnelheid is.

'Commentaar overbodig'

De politie laat op X weten het rijbewijs van de bestuurder ingevorderd te hebben en op te sturen naar de officier van justitie. De politie laat tevens weten dat "bij dit soort rijgedrag verder commentaar overbodig" is.