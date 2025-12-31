Reizigers opgelet: geen treinen na 20.00 uur, dit zijn uitzonderingen

Treinreizigers opgelet: op oudejaars- en nieuwjaarsdag heeft de NS de dienstregeling flink aangepast. Op oudejaarsavond rijden zoals ieder jaar na 20.00 uur geen treinen meer. Op 1 januari wordt de dienstregeling vanaf 10.00 uur weer opgestart, maar op verschillende trajecten gaan de treinen al eerder rijden.

Zo blijven de treinen tussen Schiphol en Amsterdam Centraal op oudejaarsdag tot 22.00 uur rijden. Daarnaast geldt op verschillende plekken vanaf 01.00 uur de nachtdienstregeling. Vanaf de hoofdstad kan je dan weer naar Zaandam en Haarlem.

Nachtnet

Het NS-nachtnet rijdt ook tussen Rotterdam, Amsterdam en Utrecht met stops op Delft, Den Haag Hollands Spoor, Leiden Centraal, Schiphol, Amsterdam Bijlmer Arena en Amsterdam Sloterdijk.

Rond Utrecht Centraal starten de intercity's richting Eindhoven Centraal, Arnhem Centraal en Amersfoort/Zwolle al extra vroeg op. De vroege sprinters naar Schiphol vanuit Den Haag, Lelystad, Amersfoort, Alkmaar en Hoorn rijden ook gewoon op nieuwsjaarsochtend.

De NS adviseert reizigers om Reisplanner te checken. Tot 2 januari geldt sowieso een aangepaste dienstregeling vanwege de kerstvakantie en rijden op enkele trajecten minder treinen in de spits.