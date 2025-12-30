Volg Hart van Nederland
Met of zonder krenten? Zo eten de meeste mensen hun oliebol dit jaar het liefst

Met of zonder krenten? Zo eten de meeste mensen hun oliebol dit jaar het liefst

Vandaag, 15:28

Zodra de oliebollen op tafel komen, begint het gesprek vanzelf. Want hoe hoort hij eigenlijk te zijn: met of zonder krenten? Voor Nederland is er dit jaar een duidelijk antwoord, zo blijkt uit onderzoek onder 2.007 leden van het Hart van Nederland-panel.

De oliebol hoort al eeuwen bij de jaarwisseling. Ooit werd het gefrituurde deeg gegeten als stevige winterhap, lang voordat er kraampjes op elke hoek stonden. Door de jaren heen werd de oliebol steeds meer een vaste traditie rond oud en nieuw, met poedersuiker en vaak ook krenten als herkenbare toevoeging.

Tegenwoordig wordt de klassieke oliebol mét krenten het vaakst gekozen: 65 procent van de mensen die oliebollen eten, gaat dit jaar het liefst daarvoor. Maar alsnog gaat 35 procent juist bewust voor de oliebol zonder krenten.

Door Redactie Hart van Nederland

