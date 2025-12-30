Volg Hart van Nederland
Waterschappen: ‘Spoel frituurvet niet door de gootsteen, kost miljoenen’

Waterschappen: 'Spoel frituurvet niet door de gootsteen, kost miljoenen'

Vandaag, 12:27

De Unie van Waterschappen vraagt Nederlanders om frituurvet dat gebruikt wordt voor het bakken van oliebollen rond oud en nieuw niet door de gootsteen of het toilet te spoelen. Het vet stolt in het riool en veroorzaakt regelmatig verstoppingen, waarschuwt de koepelorganisatie. Het verwijderen van verstoppingen en het zuiveren van frituurvet uit het water kost de waterschappen jaarlijks miljoenen euro’s.

De Unie schat dat elk jaar in totaal 10 miljoen kilo frituurvet en plantaardige olie overblijft na gebruik in huis. Zo'n 6 miljoen kilo wordt volgens de UvW ingezameld en kan worden gerecycled. Het overige vet belandt bij het restafval of in het riool. "Uiteindelijk betalen we daar allemaal aan mee", zeggen de waterschappen over de kosten en problemen die dat oplevert.

Piek na jaarwisseling

Na de jaarwisseling is er steevast een piek, zegt een woordvoerster, omdat veel mensen die doorgaans zelden of niet frituren dat nu wel doen voor de oliebollen.

De waterschappen roepen op frituurvet en olie in te leveren bij inzamelpunten. Ongeveer 6 op de 10 Nederlanders doet dat volgens de organisatie al.

Door ANP

