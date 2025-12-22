Volg Hart van Nederland
Oliebollenkraam Breda volledig afgebrand: twee man opgepakt

Brand

Vandaag, 12:58 - Update: 2 uur geleden

Een oliebollenkraam aan de Cypresstraat in Breda is in de nacht van zondag op maandag volledig in vlammen opgegaan. Volgens de politie is de kraam doelbewust in brand gestoken. Rond 2.30 uur kwam de melding binnen bij de hulpdiensten. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de kraam volledig afbrandde. Van de kraam bleef weinig over.

De politie hield twee mannen op heterdaad aan. Het gaat om een 27-jarige man uit Erp en een 42-jarige man uit Tilburg. Zij worden verdacht van brandstichting, meldt de politie.

Motief nog onduidelijk

Over het motief wil de politie nog niets kwijt. Het is niet bekend of er sprake was van een conflict of een andere aanleiding voor de brand.

Wel laat een politiewoordvoerder weten dat wordt uitgegaan van een gerichte actie. Het onderzoek naar de toedracht van de brand gaat verder.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

