Hart van Nederland blikt op Oudejaarsavond terug op 2025 op SBS6

Het jaar 2025 loopt bijna ten einde en er is opnieuw veel gebeurd. Woensdagavond blikken Maarten Steendam en Nikki Herr in Hart van Nederland terug op een jaar vol opvallende gebeurtenissen.

Kijkers worden meegenomen langs de meest opmerkelijke, gekke, ontroerende en bizarre verhalen van het afgelopen jaar. "Begin je oudejaarsavond met Het Jaar van Hart van Nederland. We gaan smullen van oliebollen, maar vooral van de hoogtepunten van 2025", aldus Maarten.

De speciale uitzending is op oudejaarsavond om 18.05 uur te zien op SBS6. Daarin komt het nieuwsjaar in vogelvlucht voorbij .