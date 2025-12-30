Volg Hart van Nederland
Te harde wind tijdens jaarwisseling, vreugdevuren Scheveningen vervroegd

Vandaag, 15:19 - Update: 60 minuten geleden

De vreugdevuren op het strand in Scheveningen en Duindorp worden op 31 december eerder aangestoken, om 21.30 uur in plaats van rond middernacht. Dit vanwege de "verwachte windkracht", die het volgens de gemeente niet verantwoord maakt de vuren pas rond middernacht te ontsteken.

Dit besluit is genomen door de gemeente en de bouwers, in overleg met onder andere politie en brandweer. Volgens de gemeente maken de verwachte windomstandigheden het onverantwoord om de vuren later aan te steken.

Het tijdstip kan woensdag nog worden aangepast, afhankelijk van de meest actuele weersverwachting van het KNMI.

Haagse traditie

Burgemeester Jan van Zanen licht toe: "Op deze manier kunnen we deze Haagse traditie waarschijnlijk toch laten doorgaan en het harde werk van de bouwers belonen."

Als voorwaarde geldt dat de wind niet harder mag zijn dan kracht 5. Tijdens de jaarwisseling van 2018 naar 2019 ontstond in Scheveningen een incident toen harde wind smeulend hout wegblies, waardoor vonkenregen grote schade veroorzaakte.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

