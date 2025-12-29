Tien aanhoudingen om ongeregeldheden Amsterdamse wijk Floradorp

Bij ongeregeldheden in de Amsterdamse wijk Floradorp heeft de politie zondagavond tien mensen aangehouden. Negen van hen zijn inmiddels weer op vrije voeten, de tiende verdachte zat maandagochtend nog vast en wordt verdacht van brandstichting, laat een woordvoerder van de politie weten.

De arrestanten die later weer werden vrijgelaten, hebben zich volgens de politie onder meer schuldig gemaakt aan ordeverstoringen. De mobiele eenheid werd ingezet om de ongeregeldheden te stoppen.

Vreugdevuur verboden

In de wijk aan de noordkant van de hoofdstad is het onrustig in aanloop naar oud en nieuw. Jarenlang werd er tijdens de jaarwisseling een groot vreugdevuur aangestoken, maar dit jaar mag dat niet. Burgemeester Femke Halsema heeft het verboden wegens veiligheidsrisico's.