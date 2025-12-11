ProRail zet rem op spoorplannen: alleen nog noodonderhoud

ProRail slaat alarm: op steeds meer plekken in Nederland kan de komende jaren alleen nog noodzakelijk onderhoud aan het spoor plaatsvinden. Grote vernieuwingen en uitbreidingen worden op de lange baan geschoven. De reden? Te weinig geld en personeel.

Volgens de spoorbeheerder kan dit op de lange termijn juist duurder uitpakken. ProRail wijst naar Duitsland als voorbeeld, waar uitgesteld onderhoud leidde tot veel vertragingen, storingen en hoge kosten. Voor 2026 staan er ruim vierhonderd grote onderhoudsprojecten gepland, goed voor zo'n 1,8 miljard euro.

Erger voorkomen

Toch is dat volgens ProRail-topman John Voppen niet genoeg. De huidige financiering vanuit de overheid schiet volgens hem tekort om alle ambities waar te maken. Voppen pleit daarom voor een forse verhoging van de infrastructuuruitgaven: van 1,2 naar minstens 2 procent van het bruto binnenlands product. Dat moet volgens Voppen voorkomen dat we hier dezelfde problemen krijgen als in Duitsland. Ook zou het spoor beter kunnen worden voorbereid op de groei van het aantal reizigers en het goederenvervoer.

Door het uitstellen van toekomstplannen worden er projecten zoals in Haarlem voorlopig geschrapt. "Dat lijkt een besparing, maar het is in werkelijkheid een verschuiving", zegt John Voppen. De projecten moeten later alsnog worden uitgevoerd met als gevolg hogere kosten en extra hinder voor reizigers.

Negen maanden lang werkzaamheden

In 2026 springen de grootschalige werkzaamheden aan de Gouwespoorbrug in Alphen aan den Rijn eruit. Die duren maar liefst negen maanden. Reizigers tussen Alphen en Bodegraven zijn vanaf oktober aangewezen op vervangend busvervoer van NS. Ook treinreizigers tussen Leiden en Utrecht moeten rekening houden met omreizen via onder meer Schiphol.

ProRail doet daarnaast een dringende oproep voor extra investeringen in preventieve maatregelen. Denk aan slimme camera's en het aanpassen van risicolocaties, mede vanwege het hoge aantal suïcides op het spoor. Opvallend is dat er in 2025 al meer grote storingen op het spoor waren dan wettelijk is toegestaan.