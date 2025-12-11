Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
ProRail zet rem op spoorplannen: alleen nog noodonderhoud

ProRail zet rem op spoorplannen: alleen nog noodonderhoud

Verkeer

Vandaag, 10:55

Link gekopieerd

ProRail slaat alarm: op steeds meer plekken in Nederland kan de komende jaren alleen nog noodzakelijk onderhoud aan het spoor plaatsvinden. Grote vernieuwingen en uitbreidingen worden op de lange baan geschoven. De reden? Te weinig geld en personeel.

Volgens de spoorbeheerder kan dit op de lange termijn juist duurder uitpakken. ProRail wijst naar Duitsland als voorbeeld, waar uitgesteld onderhoud leidde tot veel vertragingen, storingen en hoge kosten. Voor 2026 staan er ruim vierhonderd grote onderhoudsprojecten gepland, goed voor zo'n 1,8 miljard euro.

Erger voorkomen

Toch is dat volgens ProRail-topman John Voppen niet genoeg. De huidige financiering vanuit de overheid schiet volgens hem tekort om alle ambities waar te maken. Voppen pleit daarom voor een forse verhoging van de infrastructuuruitgaven: van 1,2 naar minstens 2 procent van het bruto binnenlands product. Dat moet volgens Voppen voorkomen dat we hier dezelfde problemen krijgen als in Duitsland. Ook zou het spoor beter kunnen worden voorbereid op de groei van het aantal reizigers en het goederenvervoer.

Door het uitstellen van toekomstplannen worden er projecten zoals in Haarlem voorlopig geschrapt. "Dat lijkt een besparing, maar het is in werkelijkheid een verschuiving", zegt John Voppen. De projecten moeten later alsnog worden uitgevoerd met als gevolg hogere kosten en extra hinder voor reizigers.

Negen maanden lang werkzaamheden

In 2026 springen de grootschalige werkzaamheden aan de Gouwespoorbrug in Alphen aan den Rijn eruit. Die duren maar liefst negen maanden. Reizigers tussen Alphen en Bodegraven zijn vanaf oktober aangewezen op vervangend busvervoer van NS. Ook treinreizigers tussen Leiden en Utrecht moeten rekening houden met omreizen via onder meer Schiphol.

ProRail doet daarnaast een dringende oproep voor extra investeringen in preventieve maatregelen. Denk aan slimme camera's en het aanpassen van risicolocaties, mede vanwege het hoge aantal suïcides op het spoor. Opvallend is dat er in 2025 al meer grote storingen op het spoor waren dan wettelijk is toegestaan.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Infrastructuur Nederland op een kritieke grens: 'Meer geld nodig'
Infrastructuur Nederland op een kritieke grens: 'Meer geld nodig'
Koperdief knipte zeven kabels door langs spoor: 'Kost een hoop tijd'
Koperdief knipte zeven kabels door langs spoor: 'Kost een hoop tijd'
ProRail ziet steeds meer mensen op spoor lopen: 'Zelfs spelende kinderen, je schrikt je rot'
ProRail ziet steeds meer mensen op spoor lopen: 'Zelfs spelende kinderen, je schrikt je rot'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.