Koperdief knipte zeven kabels door langs spoor: 'Kost een hoop tijd'

De verdachte van de koperdiefstal op het treintraject tussen ’t Harde en Zwolle heeft zeven kabels langs het spoor vernield. Zes daarvan zijn halverwege maandagochtend gerepareerd, meldt ProRail. “Vanwege de omvang van de schade kost het een hoop tijd om alles te repareren”, zegt een woordvoerder.

De poging tot diefstal gebeurde zondagavond. ProRail verwacht dat de treinen op het traject halverwege maandagmiddag weer gaan rijden. “Na de reparatie van de kabels moeten de veiligheidssystemen worden getest”, aldus de woordvoerder. Hoelang dat testen duurt, is nog niet duidelijk.

Reizigers op het traject tussen Kampen Zuid en Zwolle en tussen 't Harde en Zwolle kunnen gebruikmaken van stopbussen, meldt de NS.

Seinstoring

Op de enige omleidingsroute van en naar Noord-Nederland zijn ook problemen door een seinstoring tussen Amersfoort en Barneveld. Hierdoor kunnen ook op dit traject minder treinen rijden met extra reistijd en drukke treinen tot gevolg. Reizigers wordt geadviseerd hun reis, als dat mogelijk is, uit te stellen. Deze problemen duren naar verwachting tot zeker 16.00 uur maandag.

Ook op het traject tussen Venlo en het Duitse Mönchengladbach is de treinenloop gestremd door koperdiefstal. Tussen Venlo en het Duitse Viersen rijden naar verwachting tot 12.00 uur dinsdag geen treinen. Er rijden stopbussen tussen Venlo en Mönchengladbach.