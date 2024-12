'Plannen om omwonenden Efteling te laten betalen voor parkeren geschrapt'

De plannen om omwonenden van De Efteling vanaf 2025 te laten betalen voor een parkeervergunning zijn voorlopig geschrapt. Dat meldt Omroep Brabant donderdag. Na een storm van kritiek en boze reacties hebben de coalitiepartijen VVD en Pro3, samen met oppositiepartij Gemeentebelangen, aangegeven de maatregel terug te willen draaien.

Afgelopen weekend kregen bewoners van onder meer de Van Heeswijkstraat in Kaatsheuvel een brief waarin stond dat zij vanaf januari 50 euro per auto en extra kosten voor bezoekerspassen moeten betalen. De boodschap dat bezwaar maken onmogelijk was, schoot velen in het verkeerde keelgat. Buurtbewoners noemden de maatregel "belachelijk" en "asociaal".

De kritiek kwam als een verrassing voor de gemeenteraad, die eerder instemde met de plannen. “We hadden de impact op de mensen niet zo in het vizier,” zei fractievoorzitter Maaike Mesdag-Blom van Pro3 tegen Omroep Brabant. VVD-fractievoorzitter Michel Verhoeven voegde toe: “We willen proberen de maatregel van tafel te vegen.”

68.000 euro

Het plan om parkeervergunningen betaald te maken, moest de gemeente 68.000 euro opleveren, geld dat nodig is vanwege stijgende kosten en lagere bijdragen van het rijk. Gemeentebelangen stelt voor om de kosten bij De Efteling neer te leggen via de vermakelijkhedenretributie.

Op 19 december besluit de gemeenteraad definitief hoe de plannen verder gaan.