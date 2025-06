Petitie tegen stopzetten Jongerenkaart NS tienduizenden keren ondertekend

Jongeren kunnen vanaf 1 juli niet langer gebruikmaken van de voordelige Jongerendagkaart van de NS. Tot nu toe konden zij voor 8,50 euro in de daluren reizen. De kaart verdwijnt, en in plaats daarvan krijgen jongeren voortaan 40 procent korting. Veel jongeren die langere afstanden afleggen, zijn boos over die wijziging. Een petitie tegen de beslissing is inmiddels ruim 40.000 keer ondertekend.

Voor Limburgers in de bijstand is reizen met het ov juist een stuk toegankelijker geworden, zo is te zien in bovenstaande video.

Volgens de NS past de kaart niet meer bij " de huidige financiële situatie" van het bedrijf. "De Jongerendagkaart werd na de introductie in 2020 in korte tijd populair om kriskras door Nederland te reizen. Daarmee kost de Jongerendagkaart NS veel meer dan oorspronkelijk beoogd", aldus de vervoerder in een eerder aankondigingsbericht.

180 euro per kind

Marry uit Barendrecht is moeder van twee kinderen van 13 en 16 jaar. Haar kinderen reizen regelmatig met de trein naar hun vader. Nu doen ze dat met de jongerendagkaart, maar straks moet ze voor vier retourtjes per kind bijna 180 euro betalen.

Ze vindt het onbegrijpelijk dat de NS zich richt op deze doelgroep. "Ik heb nog een prima inkomen en zou het kunnen betalen, maar wat als je niet veel verdient?", zegt ze tegen Hart van Nederland. Haar kinderen zullen straks minder snel naar hun vader gaan omdat de treinkaartjes veel duurder zullen zijn. "Ook met 40 procent korting, is het duur. Een retourtje kost 38 euro. Met korting is dat 22 euro."