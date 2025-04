Kabinet helpt dit jaar niet om duurdere NS-kaartjes tegen te gaan, mogelijk 12 procent prijsstijging

Het kabinet trekt geen geld uit om de stijging van de prijskaartjes bij de NS volgend jaar te dempen. Dat heeft ov-staatssecretaris Chris Jansen gemeld aan de Tweede Kamer. Mogelijk worden ritten op rustige trajecten geschrapt.

Voor dit jaar dempten het kabinet en de NS allebei 3 procentpunt van de prijsstijging. Het kabinet trok daarvoor 42 miljoen euro uit. De treinkaartjes werden daardoor niet 12 maar 6 procent duurder. Omdat het geld eenmalig was, zocht Jansen nog naar een blijvende oplossing.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Jansen heeft "scherp gekeken" naar geld, schrijft hij. Het geld uit het Mobiliteitsfonds, waar veel infrastructuur mee wordt betaald, is volgens de PVV-staatssecretaris nodig voor aanleg, onderhoud en tegenvallers. Geld uit die pot halen, zou betekenen dat projecten worden geschrapt. "Het kabinet kiest hier niet voor."

Prijsstijging van 12 procent?

Zonder maatregelen stijgen de NS-tarieven volgend jaar met ongeveer 12 procent, verwacht Jansen. Hij weet nog niet hoe hoog de prijzen precies worden, omdat de gesprekken met de spoorvervoerder nog lopen. In die gesprekken gaat het behalve over de mogelijkheid om ritten te schrappen ook over het spreiden van de prijsstijging over meerdere jaren.

"We doen er alles aan om er zo snel mogelijk uit te komen", aldus Jansen. Hij wil de Kamer voor de zomer informeren over de uitkomst.

ANP