Opnieuw file op A15 door afgesloten spitsstrook bij Rozenburg

Op de A15 staat vrijdagochtend opnieuw file doordat de spitsstrook bij Rozenburg weggehaald is. Iets voor 07.00 uur stond er van Rotterdam naar Europoort een file van 12 kilometer, wat ongeveer een halfuur vertraging oplevert, meldt de ANWB.

Vrijdagochtend is meestal niet de drukste ochtendspits, zegt een woordvoerder van de ANWB. Toch staat er net als de afgelopen dagen file. "Twee rijstroken in plaats van drie is ook op een vrijdagochtend niet voldoende", zegt hij. De verwachting is dat de file niet veel erger wordt. "Dit zal een tijdje zo voortkabbelen en rond 08.00 uur zal het denk ik minder worden."

We staan steeds vaker in de file, vooral in Brabant is het druk:

0:45 We staan steeds vaker in de file, vooral in Brabant is het druk

Geen spitsstrook

Sinds maandag is er geen spitsstrook meer op de A15 ter hoogte van Rozenburg. De spitsstrook is volgens Rijkswaterstaat nodig om de aansluiting met de A24 te maken, die in december open moet gaan.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Donderdagmiddag stond het in en rond Rotterdam door het verdwijnen van de spitsstrook en verschillende incidenten flink vast. Zo stond er rond 17.30 uur tussen Havens 6200-7000 en knooppunt Benelux in de richting van Rotterdam een file die voor 2,5 uur vertraging zorgde.

ANP