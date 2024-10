Definitief groen licht voor doortrekken en verbreden A15

De snelweg A15 in de buurt van Arnhem mag doorgetrokken worden, dat oordeelde de Raad van State na jarenlang juridisch gesteggel over het verlengen van de snelweg. Ook mogen de A12 en de A15 worden verbreed. Met de uitspraak van de Raad komt er een einde aan de zeven jaar durende procedure.

Met het project moet het stuk A15 van Bemmel worden doorgetrokken naar Zevenaar en worden de A15 en A12 verbreed. Het Rijk wil daarmee files tegengaan en vindt het ook belangrijk voor een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland.

Het plan om de snelwegen te verbreden en te verlengen had flink wat voeten in de aarde. Het nieuwe stuk gaat namelijk door beschermde natuurgebieden, wat leidt tot een toename van de stikstofneerslag. Natuur- en milieuorganisaties waren hiertegen. Eerder waren er ook bezwaren tegen het uitgevoerde stikstofonderzoek, maar die heeft de hoogste bestuursrechter ongegrond verklaard. De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Barry Madlener, heeft daarom zes boerderijen opgekocht om minder stikstof in de natuur te laten komen.

Het opkopen van boerderijen wordt ook gedaan om het stikstofniveau bij natuurgebieden omlaag te krijgen. Sommige boeren laten zich vrijwillig uitkopen, maar afscheid nemen van het bedrijf is moeilijk:

Blije boeren na uitkoopregeling: "Maar afscheid nemen van de koeien was echt moeilijk"

Het opkopen van andere stikstofuitstoters, zoals boerderijen, is toegestaan, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Eerder dit jaar oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak dat het stikstofonderzoek nog te weinig informatie bevatte om te beoordelen of aan die voorwaarden was voldaan. Woensdag publiceerde de Raad van State echter hun einduitspraak, waaruit blijkt dat de onderbouwing van de overheid nu wel toereikend is.

Jarenlange procedure

Het plan voor het verbreden en verlengen van de snelweg begon in 2017, maar het duurde zeven jaar door alle rechtszaken. Er waren veel bezwaren van mensen en bedrijven. Nu de rechter heeft besloten dat het plan door mag gaan, kunnen de wegwerkzaamheden beginnen.