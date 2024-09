Afgesloten rijstrook A15 zorgt voor drukte op wegen rond Rotterdam

Het is maandagochtend druk op de wegen rond Rotterdam, meldt de ANWB. Dat komt volgens de verkeersdienst onder meer door de sluiting van een spitsstrook op de A15 bij Rozenburg (Gorinchem richting Maasvlakte). Die extra strook blijft tot in december dicht vanwege voorbereidend werk voor de opening van de nieuwe snelweg A24.

Niet alleen de afsluiting van de spitsstrook, maar ook een vrachtwagen met pech bij de Botlekbrug zorgt voor vertraging. De linkerrijstrook richting Europoort is dicht, wat voor een half uur extra reistijd zorgt. "Ga je via de A4? Tel er dan een half uur bij", aldus Rijkswaterstaat. Op de site van de ANWB is te zien dat er op de A15 rond 09.00 uur zo'n 7 kilometer file staat. Weggebruikers zijn ongeveer 30 minuten langer onderweg.

De afsluiting van de spitsstrook zorgt dat er in plaats van drie nog maar twee rijstroken open zijn. Het is daardoor ook al druk vanuit Den Haag bij knooppunt Benelux. De A24 gaat de A20 bij Vlaardingen verbinden met de A15 bij Rozenburg.

Hart van Nederland/ANP