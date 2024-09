Ov laat mensen op veel plekken in de steek: school en werk slechter bereikbaar

Veel voorzieningen zijn de afgelopen jaren slechter bereikbaar geworden met het openbaar vervoer. Dat blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het gaat bijvoorbeeld om ziekenhuizen, supermarkten, scholen en ook het werk. "De effecten zijn vooral fors voor mensen die wonen in landelijk gebied, in de stadsranden en in dorpen", schrijven de onderzoekers.

De afgenomen bereikbaarheid hangt nauw samen met "versobering" van het openbaar vervoer. Tegelijkertijd zijn in de onderzochte periode, van 2012 tot 2022, veel voorzieningen verplaatst van landelijk gebied naar de stad. Door deze ontwikkelingen zijn de verschillen gegroeid tussen mensen die een auto hebben en mensen die dat niet hebben.

'Fietsen soms een oplossing'

"Bereikbaarheid van werk, voorzieningen en sociale contacten is essentieel om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving", benadrukken de onderzoekers. Ze zien vooral afgenomen bereikbaarheid van ziekenhuislocaties, maar ook de bereikbaarheid van scholen en supermarkten met het ov is gedaald. Fietsen kan soms wel een oplossing zijn, maar daarvoor zijn de afstanden vaak ook te groot.

Doordat het aanbod van openbaar vervoer is afgenomen, is voor veel mensen ook het werk slechter bereikbaar geworden. "Het zijn vooral lager opgeleiden die te lijden hebben onder de verslechtering van het openbaar vervoer in het bereiken van werk: het soort banen voor deze groep ligt vaker op moeilijker met de bus te bereiken plekken", schrijft het PBL. Hogeropgeleiden hebben hier volgens het planbureau minder last van.

Het kabinet-Schoof heeft het verbeteren van de bereikbaarheid op de prioriteitenlijst gezet.

ANP