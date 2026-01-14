Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
NS ziet licht aan het einde van de tunnel na winterchaos

NS ziet licht aan het einde van de tunnel na winterchaos

Verkeer

Vandaag, 12:29

Link gekopieerd

De NS verwacht vrijdag weer volgens de normale dienstregeling te rijden. Dat laat een woordvoerder weten. Op dit moment rijden op meerdere trajecten nog minder treinen dan gebruikelijk, tot frustratie van reizigers.

Eerder leek het erop dat de dienstregeling donderdagavond al grotendeels hersteld zou zijn. Dat bleek te optimistisch. Volgens de NS was het lange tijd onzeker of het vrijdag zou lukken om alles weer op tijd te laten rijden.

Vorige week zorgden het winterse weer en een IT-storing voor chaos op het spoor:

Geen NS-treinverkeer mogelijk door winterweer en IT-storing
1:46

Geen NS-treinverkeer mogelijk door winterweer en IT-storing

Problemen door Koning Winter

De problemen zijn ontstaan door het winterse weer van vorige week. Daardoor zijn minder treinen beschikbaar dan normaal. Niet alle treinen stonden op de juiste plek en ook het onderhoud liep vertraging op.

Volgens de woordvoerder gaat het om prognoses die soms moeten worden bijgesteld. "Treinen moeten wel op tijd klaar zijn om te kunnen rijden," legt hij uit namens het spoorbedrijf.

Dinsdag gaf de NS al aan de rest van de week nodig te hebben om het achterstallige onderhoud in te halen. Als alles volgens plan verloopt, kunnen reizigers vrijdag weer rekenen op de normale dienstregeling.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Treinverkeer van en naar Breda rijdt weer na urenlange storing
Treinverkeer van en naar Breda rijdt weer na urenlange storing
NS rijdt morgen grotendeels weer volgens de normale dienstregeling
NS rijdt morgen grotendeels weer volgens de normale dienstregeling
ProRail waarschuwt: terugkeer normale dienstregeling laat op zich wachten
ProRail waarschuwt: terugkeer normale dienstregeling laat op zich wachten

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.