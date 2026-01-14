NS ziet licht aan het einde van de tunnel na winterchaos

De NS verwacht vrijdag weer volgens de normale dienstregeling te rijden. Dat laat een woordvoerder weten. Op dit moment rijden op meerdere trajecten nog minder treinen dan gebruikelijk, tot frustratie van reizigers.

Eerder leek het erop dat de dienstregeling donderdagavond al grotendeels hersteld zou zijn. Dat bleek te optimistisch. Volgens de NS was het lange tijd onzeker of het vrijdag zou lukken om alles weer op tijd te laten rijden.

Vorige week zorgden het winterse weer en een IT-storing voor chaos op het spoor:

1:46 Geen NS-treinverkeer mogelijk door winterweer en IT-storing

Problemen door Koning Winter

De problemen zijn ontstaan door het winterse weer van vorige week. Daardoor zijn minder treinen beschikbaar dan normaal. Niet alle treinen stonden op de juiste plek en ook het onderhoud liep vertraging op.

Volgens de woordvoerder gaat het om prognoses die soms moeten worden bijgesteld. "Treinen moeten wel op tijd klaar zijn om te kunnen rijden," legt hij uit namens het spoorbedrijf.

Dinsdag gaf de NS al aan de rest van de week nodig te hebben om het achterstallige onderhoud in te halen. Als alles volgens plan verloopt, kunnen reizigers vrijdag weer rekenen op de normale dienstregeling.