Problemen op het spoor duren voort: geen treinen bij Breda door storing

De problemen op het spoor duren voorlopig voort. Dinsdagochtend is er geen treinverkeer mogelijk van en naar Breda door een systeemstoring. De storing duurt tenminste tot 10.15 uur. Daarnaast rijden er op een aantal trajecten minder intercity's en sprinters.

Volgens een woordvoerder van de NS heeft de storing te maken met wissels en is ProRail daarvoor verantwoordelijk. Een woordvoerder van ProRail bevestigt dat het gaat om een sein- en wisselstoring, maar zegt ook dat de monteur nog niet ter plekke is en dat de verwachte eindtijd van de NS een schatting is. "Dit kan nog wel eens langer duren," zei hij. "We weten nog niet precies wat er aan de hand is." Eerder verwachtte de NS nog dat de storing rond 08.15 uur voorbij zou zijn.

Vorige week zorgden het winterse weer en een IT-storing voor chaos op het spoor:

1:46 Geen NS-treinverkeer mogelijk door winterweer en IT-storing

ProRail meldt dat de problemen bij Breda in ieder geval niet komen door een ICT-storing. Meer informatie over de oorzaak of oplossing is nog niet bekend. Een NS-woordvoerder laat weten dat vanaf 08.30 uur enkele intercity's per uur gaan rijden, vooral tussen Breda en Roosendaal en Breda en Tilburg. In de andere richtingen is nog geen treinverkeer mogelijk.

Minder treinen

Verder laat de NS dinsdag op een aantal trajecten minder intercity's en sprinters rijden. Dat komt door beperkingen in materieel. Dit duurt tot minimaal 18.45 uur en zorgt lokaal voor zo'n 15 minuten extra reistijd. Het gaat onder meer om het traject tussen Schiphol en Nijmegen (via Utrecht), het traject tussen Schiphol en Den Haag, het traject tussen Assen en Groningen en het traject tussen Amsterdam Centraal en Zaandam.

Een woordvoerder van de NS zegt dat veel treinen door het winterse weer van de afgelopen dagen geen onderhoud hebben kunnen krijgen. Daarom zijn er nu minder treinen inzetbaar.