Trein nét buiten de spits pakken? Zo kun je korting krijgen bij de NS

Wie een trein nét buiten de spits pakt, kan vanaf vandaag korting krijgen bij de NS. Het moet ervoor zorgen dat de treinen op drukke momenten iets minder vol zitten. Reizigers zouden zo moeten worden aangemoedigd om een trein eerder of later te nemen.

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Dat schrijft NU.nl. Het ticket is bedoeld rond de hyperspits, vooral op de dinsdag- en donderdagochtend. De nieuwe kaartjes kun je uiterlijk een dag van tevoren kopen.

Meer kans op een zitplaats

Tijdens de zogenoemde hyperspits zijn in een tijdsbestek van ongeveer een uur heel veel mensen tegelijk met de trein onderweg. Door reizigers te verleiden iets eerder of later te vertrekken, hoopt de NS de drukte beter over de treinen te verspreiden. Daardoor moeten meer reizigers een zitplaats kunnen vinden.

"De NS heeft net als bijvoorbeeld stroomnetbeheerders last van piekbelasting", zegt Tijmen Voet, directeur Dienstregeling bij de NS tegen NU.nl. "Maar als een klein percentage reizigers een minder druk alternatief kiest, hoeven reizigers veel minder vaak te staan in de trein."

Goedkopere kaartjes

Om reizigers over te halen de drukste treinen te mijden, biedt de NS vanaf dinsdag goedkopere treinkaartjes aan voor rustigere treinen aan de randen van de spits.

Wie van de korting gebruik wil maken, moet wel vooruit plannen. De goedkopere kaartjes zijn uiterlijk één dag voor de treinreis te koop.