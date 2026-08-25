OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Trein nét buiten de spits pakken? Zo kun je korting krijgen bij de NS

Verkeer

Vandaag, 08:02

Wie een trein nét buiten de spits pakt, kan vanaf vandaag korting krijgen bij de NS. Het moet ervoor zorgen dat de treinen op drukke momenten iets minder vol zitten. Reizigers zouden zo moeten worden aangemoedigd om een trein eerder of later te nemen.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Dat schrijft NU.nl. Het ticket is bedoeld rond de hyperspits, vooral op de dinsdag- en donderdagochtend. De nieuwe kaartjes kun je uiterlijk een dag van tevoren kopen.

Meer kans op een zitplaats

Tijdens de zogenoemde hyperspits zijn in een tijdsbestek van ongeveer een uur heel veel mensen tegelijk met de trein onderweg. Door reizigers te verleiden iets eerder of later te vertrekken, hoopt de NS de drukte beter over de treinen te verspreiden. Daardoor moeten meer reizigers een zitplaats kunnen vinden.

"De NS heeft net als bijvoorbeeld stroomnetbeheerders last van piekbelasting", zegt Tijmen Voet, directeur Dienstregeling bij de NS tegen NU.nl. "Maar als een klein percentage reizigers een minder druk alternatief kiest, hoeven reizigers veel minder vaak te staan in de trein."

Goedkopere kaartjes

Om reizigers over te halen de drukste treinen te mijden, biedt de NS vanaf dinsdag goedkopere treinkaartjes aan voor rustigere treinen aan de randen van de spits.

Wie van de korting gebruik wil maken, moet wel vooruit plannen. De goedkopere kaartjes zijn uiterlijk één dag voor de treinreis te koop.

Door ANP

Lees ook

NS heeft grote plannen: meer treinen en nieuwe verbindingen in dienstregeling
NS heeft grote plannen: meer treinen en nieuwe verbindingen in dienstregeling
Ruim helft heeft goedkoop NS-abonnement nog niet opgezegd
Ruim helft heeft goedkoop NS-abonnement nog niet opgezegd
Topdrukte op website NS vanwege goedkoop treinabonnement
Topdrukte op website NS vanwege goedkoop treinabonnement
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.