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Ruim helft heeft goedkoop NS-abonnement nog niet opgezegd

Reizen

Vandaag, 14:03

Ruim de helft van de reizigers met het goedkope Nederland Dal Vrij-abonnement van 49 euro per maand heeft nog niet opgezegd. Zo'n 230.000 van de bijna 400.000 mensen die gebruikmaakten van de tijdelijke actie hebben het abonnement nog, meldt een woordvoerster van de NS.

De korting loopt af en dat zorgt voor veel vragen. Ook bij de klantenservice is het drukker dan gemiddeld. "De wachtrij is wel opgelopen. Dat is precies de reden dat we vorige week mensen al actief hebben geïnformeerd."

De tijdelijke NS-actie met het abonnement Nederland Dal Vrij is populair, zo bleek vorige maand in onze uitzending. Zie de bovenstaande video.

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Wat gebeurt er als je niet opzegt?

Het niet meteen opzeggen van het abonnement na de einddatum betekent overigens niet dat mensen direct vastzitten aan het reguliere NS Flex Dal Vrij-abonnement van 127,95 euro per maand, waarin het kortingsabonnement overgaat. "Het abonnement is na een maand dagelijks op te zeggen", zegt de woordvoerster. Daarna kost het 4,33 euro per dag. Ook houdt voor een aantal mensen het abonnement vanzelf op. Dat zijn de abonnementen die bijvoorbeeld voor een maand zijn afgesloten.

Door ANP

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