NS stuurt waarschuwing: binnenkort vervalt Dal-Vrij voordeel abonnement

Treinreizigers opgelet! Binnenkort wordt het voordelige Dal Vrij-treinabonnement voor veel mensen omgezet in een regulier abonnement. Dat betekent dat de kosten in dat geval meer dan verdubbelen. Om niet tegen onvoorziene kosten aan te lopen, waarschuwt NS abonnementhouders nu tijdig.

Het voordelige abonnement werd speciaal voor de zomer in het leven geroepen en kostte slechts 49 euro per maand. Twee maanden lang, tussen 15 juni en 31 augustus, kon men tegen dit voordelige tarief een abonnement afsluiten. Binnenkort verloopt deze deal en wordt het abonnement omgezet in een NS Flex Dal Vrij-abonnement. Dit kost 129,95 euro per maand. Een aanzienlijke stijging, waar NS nu voor waarschuwt. Wanneer de prijs verandert, hangt af van wanneer je je abonnement hebt afgesloten.

NS wil onderzoeken of het dragen en het gebruik van de zogeheten korte wapenstok bijdraagt aan de veiligheid. De eerste medewerkers van Veiligheid & Service zijn gestart met een proef van één jaar, zo is te zien in bovenstaande video.

1:48 NS-boa's met wapenstok op pad: proef begint op grote stations

329 miljoen kilometer

In totaal sloten bijna 400.000 mensen een voordelig Dal Vrij abonnement af deze zomer. Gezamenlijk legden zij zo'n 329 miljoen kilometer af per trein volgens de NS. De vervoerder hoopt dat, door deze actie, veel mensen fan zijn geworden van reizen met de trein en hun Dal Vrij abonnement omzetten in een ander abonnement.