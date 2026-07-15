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NS-zomeractie slaat aan: ruim kwart miljoen mensen kopen kortingspas

Reizen

Vandaag, 06:52

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De tijdelijke NS-actie met het abonnement Nederland Dal Vrij is populair. Al 270.000 mensen maakten gebruik van de korting, onder wie ruim 80.000 nieuwe abonnementhouders. De zomeractie loopt nog tot en met 31 augustus.

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Ongeveer 270.000 mensen hebben de afgelopen maand een tijdelijk NS-abonnement gekocht waarmee ze in de zomer goedkoper met de trein kunnen reizen. Volgens de NS hadden ruim 80.000 van hen niet eerder een abonnement. Reizigers met het abonnement legden samen al zo'n 120 miljoen kilometer af.

NS wil onderzoeken of het dragen en het gebruik van de zogeheten korte wapenstok bijdraagt aan de veiligheid. De eerste medewerkers van Veiligheid & Service zijn gestart met een proef van één jaar, zo is te zien in bovenstaande video.

Goedkoop reizen

Het abonnement Nederland Dal Vrij is sinds half juni verkrijgbaar. Voor 49 euro per maand kunnen reizigers onbeperkt met de trein reizen in de daluren. Het abonnement is nog tot en met 31 juli af te sluiten en de zomeractie loopt door tot en met 31 augustus.

Van de abonnementhouders vormen 25- tot 29-jarigen met ongeveer 50.000 gebruikers de grootste groep. Dat is bijna een op de vijf mensen die het tijdelijke abonnement heeft afgesloten.

Staatssecretaris ziet trein aantrekkelijker worden

Staatssecretaris Annet Bertram (CDA), verantwoordelijk voor het openbaar vervoer, noemt de tussenstand "heel positief". "Met dit tijdelijke product maken we de trein aantrekkelijker, belangrijk in deze tijd van hoge brandstofprijzen", zegt ze in een verklaring.

Volgens Bertram kijken vervoerders en de overheid ook naar een landelijke manier om "de drempel tot het gebruik van trein, bus, tram of metro te verlagen". Reizigers moeten het tijdelijke abonnement na afloop wel zelf opzeggen. Doen ze dat niet, dan wordt het automatisch verlengd voor bijna 128 euro per maand.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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