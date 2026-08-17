NS zet extra treinen en rijtuigen in voor septemberpiek

De NS bereidt zich voor op de jaarlijkse reizigerspiek in september door extra treinen en rijtuigen in te zetten. Vooral de terugkeer van studenten naar scholen en universiteiten zorgt traditioneel voor meer drukte in de trein. Om hierop in te spelen, zet de vervoerder in september 169 extra rijtuigen in. Dit meldt Het Parool.

Daarnaast verwacht de NS meer treinritten uit te voeren. Vorig jaar ging het om ongeveer drieduizend ritten. Deze septembermaand rekent de NS op tussen de 3500 en 4000 ritten per dag.

Lange treinen korter, korte trein langer

Ook wordt een nieuwe aanpak toegepast met gestandaardiseerde treinlengtes. Daarbij worden lange treinen korter en korte treinen langer. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat reizigers bij uitval van een trein minder vaak in overvolle opvolgende treinen terechtkomen. Volgens de NS neemt hierdoor de kans op een zitplaats toe.