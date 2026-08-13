OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Problemen met NS-app en stationsborden door landelijke storing

Problemen met NS-app en stationsborden door landelijke storing

Reizen

Vandaag, 19:20

Door een landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is er geen informatie zichtbaar op borden op stations in heel Nederland en kunnen er ook geen berichten worden omgeroepen op de stations. Dat meldt de NS op hun website. Ook de informatie in de app is door de storing niet altijd actueel, aldus een woordvoerder.

Volgens de woordvoerder is de storing na de spits ontstaan. "Dat maakt voor de impact wel uit, de grootste groep reizigers hebben we al gehad." De treinen rijden volgens de woordvoerder wel gewoon volgens de dienstregeling. "We werken hard aan de oplossing."

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

NS stuurt waarschuwing: binnenkort vervalt Dal-Vrij voordeel abonnement
NS stuurt waarschuwing: binnenkort vervalt Dal-Vrij voordeel abonnement
NS-treinreiziger iets vaker te laat door grote verstoringen spoor
NS-treinreiziger iets vaker te laat door grote verstoringen spoor
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.