Schiphol waarschuwt: ook zondag nog vertragingen na storm Amy

Verkeer

Vandaag, 09:45

Schiphol houdt ook zondag nog rekening met vertragingen na het onstuimige weer van zaterdag. Hoewel het KNMI de landelijke code geel heeft ingetrokken, blijft het op de luchthaven druk en is de nasleep van de storm nog merkbaar.

Volgens een woordvoerder van Schiphol is het weer “nog steeds wat onstuimig”. Toch wordt niet opnieuw gerekend op de chaos van zaterdag, toen tientallen vluchten werden geannuleerd. “Zo erg als zaterdag zal het niet zijn, maar er zullen zondag zeker nog vertragingen zijn,” zegt de woordvoerder.

Zaterdag trok storm Amy over het land. Op meerdere plaatsen ging het flink tekeer, zoals in Stadskanaal, waar een windvlaag in een paar minuten tijd voor een ravage zorgde:

1:21

De harde wind en hevige regenval zorgden zaterdag voor flinke overlast in de luchtvaart. Honderden reizigers strandden op de luchthaven, en ook in de vertrekhallen was het druk met omboekingen en vertragingen.

Uit voorzorg

KLM, de grootste maatschappij op Schiphol, besloot zaterdag uit voorzorg ook voor zondag al enkele vluchten te schrappen. Het ging om tien retourvluchten. “Het lijkt erop dat het daar nu ook bij blijft. De passagiers van die vluchten hebben we allemaal al omgeboekt,” laat een woordvoerster van KLM weten.

Hoewel de situatie op Schiphol zondag rustiger verloopt, waarschuwt de luchthaven reizigers om de vluchtinformatie goed in de gaten te houden. Door het na-ijlen van het slechte weer kunnen sommige vertrektijden nog wijzigen.

ANP

