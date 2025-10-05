Na stormachtige zaterdag eindelijk rustiger herfstweer: code geel ingetrokken

Na de onstuimige zaterdag met storm Amy kan Nederland weer even op adem komen. Het KNMI heeft zondagochtend code geel voor het hele land ingetrokken. De harde windstoten van gisteren, die op veel plekken voor overlast zorgden, zijn grotendeels verdwenen.

Amy trok zaterdag over het land en liet op verschillende plaatsen sporen na. Omgewaaide bomen, afgelaste evenementen en geannuleerde vluchten op Schiphol: de storm zorgde voor flink wat ongemak. Vandaag blijft het weer wisselvallig, maar de wind is minder krachtig.

Droger en weinig zon

Zondagavond en in de nacht van zondag op maandag trekken er nog wat buien over het land, vooral richting de kust. In het binnenland wordt het steeds droger. De temperatuur daalt naar zo’n 8 graden in het oosten en blijft aan zee rond 12 tot 13 graden. De wind blijft langs de kust stevig, met kracht 5 tot 6 uit het westen tot noordwesten.

De nieuwe week begint somber met veel bewolking. De zon laat zich nauwelijks zien en in het oosten valt af en toe wat motregen. De temperatuur komt niet boven de 15 graden uit. Aan zee waait het nog vrij krachtig, met windkracht 5.

Rustiger herfstweer in aantocht

Vanaf dinsdag krijgen we rustiger herfstweer. Het blijft grotendeels bewolkt, maar de dagen daarna breekt de zon af en toe door. Op een enkele lichte bui na blijft het meestal droog. Met temperaturen tussen 16 en 18 graden voelt het aangenaam voor de tijd van het jaar.