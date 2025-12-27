Alcoholcontrole op Schiphol: forse boete en vliegverbod voor betrapte steward

Bij een alcoholcontrole op Schiphol zijn zaterdagochtend vroeg twee leden van het vliegend personeel door de mand gevallen. Zij bleken alcohol te hebben gedronken vlak voor hun dienst. Dat meldt de politie.

Een steward testte positief bij een blaastest en zat boven de toegestane alcoholnorm. In de luchtvaart geldt een maximum van 0,2 promille. Het Openbaar Ministerie legde de medewerker een boete op van 1100 euro en een vliegverbod van vijf uur.

Ook een piloot had alcohol gedronken, maar bleef onder de maximale norm. Toch mocht hij tijdelijk niet vliegen. Hij kreeg een vliegverbod van een uur en zijn werkgever besloot dat hij die dag geen vluchten meer mocht uitvoeren.

Ruim tweehonderd controles

De controles werden uitgevoerd door het Team Luchtvaarttoezicht samen met de Koninklijke Marechaussee. In totaal werden ruim tweehonderd leden van cabine- en cockpitpersoneel gecontroleerd.

Voor vliegend personeel gelden strenge regels. Zij mogen tot tien uur voor een vlucht geen alcohol drinken. Dit soort controles vinden vaker plaats op verschillende luchthavens in Nederland.