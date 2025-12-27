Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Alcoholcontrole op Schiphol: forse boete en vliegverbod voor betrapte steward

Alcoholcontrole op Schiphol: forse boete en vliegverbod voor betrapte steward

Verkeer

Vandaag, 16:04 - Update: 4 uur geleden

Link gekopieerd

Bij een alcoholcontrole op Schiphol zijn zaterdagochtend vroeg twee leden van het vliegend personeel door de mand gevallen. Zij bleken alcohol te hebben gedronken vlak voor hun dienst. Dat meldt de politie.

Een steward testte positief bij een blaastest en zat boven de toegestane alcoholnorm. In de luchtvaart geldt een maximum van 0,2 promille. Het Openbaar Ministerie legde de medewerker een boete op van 1100 euro en een vliegverbod van vijf uur.

Ook een piloot had alcohol gedronken, maar bleef onder de maximale norm. Toch mocht hij tijdelijk niet vliegen. Hij kreeg een vliegverbod van een uur en zijn werkgever besloot dat hij die dag geen vluchten meer mocht uitvoeren.

Het omgekeerde kan ook: bij dit bedrijf in Werkendam in deze video krijgen medewerkers juist een bonus als ze geen alcohol, drugs of sigaretten aanraken:

Zou jij het doen? 100 dagen zonder alcohol en sigaretten voor 1000 euro
0:57

Zou jij het doen? 100 dagen zonder alcohol en sigaretten voor 1000 euro

Ruim tweehonderd controles

De controles werden uitgevoerd door het Team Luchtvaarttoezicht samen met de Koninklijke Marechaussee. In totaal werden ruim tweehonderd leden van cabine- en cockpitpersoneel gecontroleerd.

Voor vliegend personeel gelden strenge regels. Zij mogen tot tien uur voor een vlucht geen alcohol drinken. Dit soort controles vinden vaker plaats op verschillende luchthavens in Nederland.

Door ANP

Lees ook

Crewleden op Schiphol betrapt met alcohol: stewardess blaast ruim zeven keer te veel
Crewleden op Schiphol betrapt met alcohol: stewardess blaast ruim zeven keer te veel
Meer vliegtuigpersoneel betrapt met slok op tijdens dienst in 2024
Meer vliegtuigpersoneel betrapt met slok op tijdens dienst in 2024
Alcoholcontrole Schiphol: twee stewards keken de diep in het glaasje
Alcoholcontrole Schiphol: twee stewards keken de diep in het glaasje
Stewardess op Schiphol betrapt met zeven keer te veel alcohol in bloed
Stewardess op Schiphol betrapt met zeven keer te veel alcohol in bloed

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.