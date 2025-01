Meer vliegtuigpersoneel betrapt met slok op tijdens dienst in 2024

Tien cabinecrewleden en één piloot zijn in 2024 op Schiphol betrapt met te veel alcohol op. Het is voor het eerst sinds 2012 dat zoveel bemanningsleden in één jaar zijn gepakt. Dit blijkt uit gegevens van de politie, opgevraagd door RTL Nieuws.

Voor vliegtuigpersoneel gelden strenge regels als het gaat om alcoholgebruik. Zo mag niemand met meer dan 0,2 promille alcohol in het bloed de lucht in. Daarnaast geldt een verbod op alcohol drinken in de tien uur voorafgaand aan een vlucht. Personeel moet dus eigenlijk volledig nuchter zijn, maar de limiet van 0,2 promille is ingesteld vanwege meettechnische marges.

Tien weken cel

De straffen voor overtredingen zijn fors. Piloten en copiloten riskeren bij de kleinste overtreding al een boete van 1100 euro. Bij twee grote glazen alcohol (ongeveer 0,63 promille) loopt dat op tot 4700 euro en een vliegverbod van 23 weken. Wordt een piloot betrapt met meer dan 1,54 promille in het bloed, dan kan een celstraf van tien weken volgen.

Voor cabinepersoneel liggen de straffen lager. Zij krijgen bij een eerste overtreding een boete van 275 euro en een mogelijke celstraf van maximaal één maand.

Het is in 2024 dus in totaal elf keer fout gegaan, laat de politie weten aan RTL Nieuws. Tien stewards en stewardessen gingen de mist in en één piloot kwam niet door de blaastest. Bij welke maatschappij ze werken en om welke nationaliteiten het gaat wil de politie wegens privacyoverwegingen niet delen.