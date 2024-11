Crewleden op Schiphol betrapt met alcohol: stewardess blaast ruim zeven keer te veel

Op Schiphol zijn vrijdag twee stewardessen en een steward van een buitenlandse luchtvaartmaatschappij beboet tijdens een alcoholcontrole onder vliegend personeel, meldt de politie. De drie hadden een te hoog alcoholpromillage, terwijl vliegtuigpersoneel wettelijk aan strikte regels is gebonden.

Tijdens de door een speciaal team van de politie en marechaussee uitgevoerde controles blies een van de stewardessen maar liefst 1,43 promille. Dat is ruim zeven keer de toegestane grens van 0,2 promille in de luchtvaart. Dit promillage komt overeen met het drinken van ongeveer zes tot acht standaardglazen alcohol in een korte periode. De tweede stewardess blies 1,30 promille. De steward blies 0,24 promille, net boven de limiet.

Een te hoog alcoholpromillage beïnvloedt de coördinatie, alertheid en besluitvorming, cruciaal voor cabine- en cockpitpersoneel. Bij een promillage van boven de 1,0 ervaren de meeste mensen duidelijke motorische problemen en een verminderde reactietijd.

Strenge regels en forse boetes

In totaal werden vrijdag tussen 07.00 en 10.00 uur 445 crewleden gecontroleerd, waarvan deze drie positief bliezen. De stewardess met 1,43 promille kreeg een boete van 1900 euro, de andere stewardess een boete van 1800 euro. De steward met 0,24 promille moet 275 euro betalen.

Volgens de regels mag vliegtuigpersoneel tot tien uur voorafgaand aan een vlucht geen alcohol drinken. Van welke luchtvaartmaatschappij de drie crewleden waren, heeft de politie niet bekendgemaakt.

