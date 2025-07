Gewonde door explosie in trein bij Castricum, honderden reizigers geëvacueerd

Zo'n 650 mensen zijn geëvacueerd uit een trein die stilstaat op het spoor ter hoogte van Castricum, meldt de veiligheidsregio. In een elektriciteitskast van de trein was zondagavond een explosie. Daarbij raakte één iemand gewond.

De elektriciteitskast zat achter een wand en bij de ontploffing sprong een deel van die wand weg. De persoon die daardoor gewond raakte, moest naar het ziekenhuis. Of het om ernstige verwondingen gaat, weet een woordvoerster van de veiligheidsregio niet.

Er kwam ook rook vrij. Drie personen moesten worden nagekeken omdat ze die hadden ingeademd. De elektriciteit is van de trein af, aldus de veiligheidsregio. In het voertuig was het druk en de temperatuur liep op, zegt de woordvoerster. Inzittenden zijn met evacuatietreinen opgehaald. Alle reizigers hebben het treinstel inmiddels verlaten, melden de veiligheidsregio en spoorbeheerder ProRail.

Op de website van de NS is te zien dat er momenteel geen treinen rijden tussen Alkmaar en Uitgeest vanwege een defect toestel. Volgens een woordvoerster van NS rijden er wel bussen.

Ze zegt verder dat nog niet duidelijk is wat er precies gebeurd is. Ze noemt het "heel naar dat reizigers dit hebben moeten meemaken." De oorzaak van het incident gaat worden onderzocht. Het kapotte treinstel wordt weggehaald. De verwachting is volgens de woordvoerster dat dit rond 23.15 uur klaar zal zijn.

ANP