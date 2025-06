Verkeershinder rond Amsterdam door Festival op de Ring

Vanaf vrijdagavond moet het verkeer rondom Amsterdam rekening houden met veel hinder en een lange extra reistijd. Vanwege het Festival op de Ring op zaterdag wordt vrijdagavond vanaf 21.00 uur een groot deel van de ringweg A10 afgesloten. Ook in de stad zelf gaan wegen en straten dicht. Dit duurt tot zondag 15.00 uur.

Het festival wordt georganiseerd ter ere van het 750-jarig bestaan van Amsterdam. Hart van Nederland maakte een reportage over hoe de Jordaan is veranderd in de loop der jaren (zie bovenstaande video).

De A10 is afgesloten van de op- en afrit S102 aan de westkant van de stad (afslag naar de A5) tot de op- en afrit S113 aan de oostkant (afslag naar de A1). Ook de delen van de A2 en de A4 die aansluiten op de A10 zijn dan dicht. Er worden omleidingsroutes aangegeven via de A5, de A9 en het noordelijk deel van de A10.

Oproep gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam roept bezoekers van het festival op zoveel mogelijk lopend, met de fiets of met het openbaar vervoer te komen. Het Festival op de Ring is een van de grootste vieringen van het 750-jarig bestaan van Amsterdam. Er zijn in totaal 320.000 gratis tickets uitgegeven. De dag is verdeeld in drie blokken: ochtend, dag en avond.

